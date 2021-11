Enogastronomia: riparte Bra's, con chef stellati e bistrot

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Riparte a Bra (Cuneo) con tutte le accortezze dovute alla pandemia Covid ancora in corso, 'Bra's, il festival dedicato al suo prodotto gastronomico più noto: la salsiccia. Dal 9 al 12 dicembre, al Movicentro e negli spazi esterni, allargati proprio per avere maggiore sicurezza, bistrot, degustazioni, cooking show e mercato. Tra i protagonisti 4 chef stellati: Massimo Camia dell'omonimo ristorante di la Morra, Flavio Costa del 21.9 di Piobesi d'Alba, Walter Ferretto di 'Il Cascinale Nuovo di Isola d'Asti, e Gennaro Esposito de 'La Torre del Saracino' di Vico Equense (Napoli). Tutti insieme cucineranno per la cena di gala del 9 dicembre e nei giorni successivi si esibiranno in creazioni culinarie con i prodotti d'eccellenza del territorio braidese: oltre alla salsiccia di vitello, formaggio, Bra e Bra duro, pane e riso.

"Dopo Cheese e la Fiera del Tartufo - sottolinea l'assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - Bra's mette di nuovo il Piemonte al centro dello scenario per gli eventi dedicati all'enogastronomia in un momento in cui serve rilanciare le nostre eccellenze come fattore di crescita economica per i produttori e di attrazione turistica per gli operatori dell'accoglienza. Abbiamo in Piemonte un territorio ricco di paesaggi e bellezze naturali che, unite alla qualità della cucina, fanno della nostra regione un luogo capofila del 'savoire vivre' recentemente premiata con le recensioni più positive da parte dei visitatori".

Il programma di Bra'S prevede appuntamenti su prenotazione nei primi due giorni, il 9 e il 10 dicembre) e un weekend aperto al pubblico, l'11 e 12.

Il festival è organizzato dal Comune e dall'Ascom di Bra in collaborazione con i Consorzio salsiccia di ra, Bra DOP e Pane di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Slow Food.

"Bra's ha il pregio di coinvolgere l'intero territorio partendo da un prodotto storico, la salsiccia di Bra, abbinato ad altri prodotti tipici piemontesi, che saranno valorizzati dagli chef stellati. Un'offerta turistica completa resa possibile grazie al lavoro in sinergia tra enti locali, consorzi di tutela, associazioni di produttori", dice l'assessore regionale all'Agricoltura e cibo, Marco Protopapa. (ANSA).