Derthona e Riccoboni insieme per 'PiantiAmo il futuro'

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Derthona Basket e Riccoboni Holding, jersey sponsor del Club, continuano insieme a promuovere 'PiantiAMO il futuro', iniziativa che ha preso il via a maggio 2021 e che coinvolge anche il Comune di Tortona e le scuole del territorio. In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, una delegazione del Club ha partecipato al completamento della piantumazione di 32 alberi, che si aggiungono ai due piantati lo scorso maggio.

Si tratta "una testimonianza di quanto il Club e i suoi sponsor - si legge in una nota di Derthona Basket e Riccoboni Holding - guardino con attenzione alla promozione del territorio e delle sue eccellenze". Le 34 piante totali sono pari al numero di punti ottenuti dal Derthona nella regular season della stagione 2020/21, conclusa con la prima storica promozione in Serie A. Ora che la piantumazione è stata ultimata, entreranno in gioco anche i plessi scolastici della città di Tortona e dei territori limitrofi, che realizzeranno attività didattiche ed educative sul tema della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale. (ANSA).