Cybersecurity, ToothPic a Hello Tomorrow Global Challeng

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Aumentare la sicurezza dei processi per l'autenticazione online e la protezione dei servizi digitali: con quest'obiettivo ToothPic - startup innovativa italiana focalizzata sulla sicurezza informatica per l'autenticazione - parteciperà come finalista a Hello Tomorrow Global Challenge: la più grande competizione a livello internazionale in ambito Deep Tech che si terrà il 2 e il 3 dicembre a Parigi.Tra più di 4.000 candidature, ToothPic è stata selezionata come una delle sei startup finaliste della categoria 'Data & AI'.

Fondata da Enrico Magli, Diego Valsesia, Giulio Coluccia e Tiziano Bianchi - ricercatori e professori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino - ToothPic ha inventato, progettato, sviluppato e brevettato una tecnologia Mfa (Multifactor Authentication) unica al mondo, che permette allo smartphone di diventare una chiave di accesso sicura per l'autenticazione online attraverso l'utilizzo di una firma nascosta e involontaria rilasciata dalla fotocamera, eliminando così la necessità di password o device esterni. Una soluzione estremamente sicura, poiché i dispositivi vengono identificati tramite una caratteristica fisica non assegnata da un produttore e quindi non clonabile né mascherabile, e conveniente, dato che l'adozione della tecnologia non impone nuovi strumenti, nè ulteriori investimenti in hardware da parte delle società che la implementeranno. "E' una grande occasione per presentare la nostra soluzione al pubblico e a una platea di esperti. Il nostro obiettivo è dirigere le aziende - e in particolare banche e assicurazioni - verso l'adozione di strumenti digitali in grado di innovare i processi e garantirne la sicurezza" spiega Giulio Coluccia, ceo e co-founder di ToothPic (ANSA).