Chirurgia laparoscopica,premio internazionale alle Molinette

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Il professor Mario Morino, Direttore Dipartimento discipline medico chirurgiche della Città della Salute di Torino, riceve a Barcellona il 'Lifetime Achievement Award', il più importante riconoscimento mondiale nel campo della chirurgia laparoscopica e mini invasiva.

La consegna nell'ambito del Congresso Mondiale di Chirurgia Endoscopica Wces. Il riconoscimento va a tutta l'équipe della Chirurgia Generale 1 universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, che dal febbraio 1990, quando fu realizzato il primo intervento laparoscopico in Italia, è leader non solo in Europa nella chirurgia digestiva laparoscopica e mini invasiva con 20mila interventi eseguiti, circa mille all'anno.

"Complimenti al professor Morino ed alla sua équipe per il prestigioso riconoscimento, frutto di un impegno costante nel tempo - commenta Giovanni La Valle, direttore generale Città della Salute di Torino -. Nulla si improvvisa e la solidità consolidata nel tempo non potrà fare altro che illuminare ed oggettivare ulteriormente l'eccellenza clinica della nostra Azienda Città della Salute e, in questo caso, dell'ospedale Molinette". (ANSA).