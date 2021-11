Artigiano di Racconigi aveva 150 grammi di hashish in negozio

(ANSA) - CUNEO, 23 NOV - I carabinieri di Racconigi (Cuneo), nell'ambito di una serie di servizi volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un calzolaio che nascondeva hashish pronto allo spaccio tra le scarpe e gli attrezzi da lavoro sugli scaffali del negozio.

L'uomo, un italiano di 56 anni, arrotondava la propria attività con la cessione di piccole quantità di droga. I carabinieri l'hanno scoperto notando un sospetto via vai in negozio. I militari hanno sequestrato un etto e mezzo di hashish, 26 grammi di marijuana oltre a bilancini e attrezzi per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida, è stato disposto l'arresto domiciliare. (ANSA).