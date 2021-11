Ambiente: Amiat insegna a smaltire i rifiuti con le favole

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Il principe azzurro che invece della treccia di Raperonzolo rischia di ricevere in testa una lavatrice, la Bella Addormentata che viene svegliata in malo modo dal rumore di bottiglie di plastica abbandonate nel bosco e calpestate dal principe e Aladino che trova la sua lampada in una discarica abusiva e viene apostrofato da una passante.

Queste le tre video pillole che Amiat, l'azienda di igiene pubblica torinese del Gruppo Iren, ha realizzato per la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione per il corretto smaltimento dei rifiuti grazie al quale "sarebbe un mondo da favola".

Per l'assessora comunale alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta "è fondamentale promuovere campagne che sensibilizzino i cittadini sulla corretta gestione del rifiuto e sull'uso corretto e responsabile del nostro comportamento. Le città svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e la gestione del rifiuto è uno dei settori col maggior potenziale per contenere il riscaldamento globale".

"Dobbiamo lavorare sulla coscienza collettiva - conferma il presidente di Amiat Gruppo Iren, Christian Aimaro - e questa campagna, che sarà proposta su tutti i territori coperti da Iren, rientra nel più ampio panorama di attività che realizziamo a supporto per supportare i territori non solo nella fornitura dei servizi ma anche nella costruzione di politiche ambientali che coinvolgano la cittadinanza".

"I comportamenti corretti o scorretti - conclude l'Ad di Amiat Gruppo Iren, Gianluca Riu - hanno un impatto anche economico, sia diretto che indiretto. La raccolta dei rifiuti smaltiti non correttamente, abbandonati, pesa per alcuni milioni di euro l'anno e ogni tonnellata di indifferenziato in meno significa risparmiare più di 100 euro. Grazie all'aumento della differenziata abbiamo ridotto di oltre 10 mila tonnellate l'anno il rifiuto indifferenziato". (ANSA).