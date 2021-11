Vigezzo, 180 espositori per i Mercatini di Natale

(ANSA) - VERBANIA, 22 NOV - Tornano i mercatini di Natale in Valle Vigezzo, una laterale dell'Ossola. Dal 6 all'8 dicembre saranno 180 gli espositori selezionati per dare vita ai mercatini di Santa Maria Maggiore, che quest'anno sono stati pubblicizzati anche sulla rivista di bordo della United Airlines.

Tra i più grandi d'Italia, nel mercatino di Natale sarà possibile trovare presepi artigianali, casette in pietra e legno, ceramiche, curatissimi manufatti, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet di Piazza Risorgimento, con le specialità gastronomiche prodotte con cura e passione in queste terre tra monti e laghi. Il percorso ancora più ampio coinvolgerà tutto il centro storico, per la prima volta lungo un itinerario ad anello con una direzione consigliata e con la nuova Via Cadorna, che ospiterà 30 bancarelle. Otto i punti di ristoro, di cui due riscaldati con posti a sedere al coperto, e otto anche i Music Point disseminati nel centro storico, dove si esibiranno artisti e musicisti. Aperti anche i musei cittadini Per raggiungere la Valle Vigezzo in occasione dell'evento sarà possibile fruire dei servizi di trasporto della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e Locarno (Svizzera).

