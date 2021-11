Sci: Marta Bassino testimonial delle montagne cuneesi

(ANSA) - CUNEO, 22 NOV - Marta Bassino diventa testimonial delle montagne cuneesi. La campionessa di sci alpino, residente a Borgo San Dalmazzo, ha siglato un protocollo d'intesa per la promozione turistica del territorio. Un progetto dell'Atl del Cuneese e della Camera di Commercio, a cui partecipano anche Fondazione Crc, associazione per il turismo Wow, Cuneo Neve e il parco delle Alpi Marittime.

Sabato 27 novembre la prima iniziativa nell'ambito dell'intesa, ovvero l'apertura in piazza Galimberti, a Cuneo, di un 'Villaggio della neve' per lanciare la stagione sciistica ormai alle porte. In programma, fra l'altro, la proiezione del docufilm 'La famiglia - Marta Bassino', scritto e diretto da Marc Augey, e 'Neve e campioni', un talk-show con Katia Tomatis, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca e Marco Albarello. Previste anche le due dirette tv su maxischermo per assistere alle manche di gigante di Bassino a Killington, negli Usa, in compagnia del Fan Club. Bassino è un'atleta dell'Esercito ed è stata eletta atleta dell'anno 2021 della Fisi, la federazione dello sci.

