Apre Eligo, ristorante che "non segue km 0 ma la Natura"

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Apre sabato 27 novembre, nell'edificio che ospita l'hotel Hilton Double Tree, a Torino Eligo Restaurant & Bar, un progetto di Lingotto Hotels srl, la società leader nella gestione alberghiera del Gruppo IPI Immobiliare già attiva attraverso i brand Hilton Double Tree e NH Lingotto Hotel.

"Da Eligo - è stato spiegato oggi, in una conferenza stampa - l'accoglienza conta quanto il piatto, il ricordo memorabile dell'esperienza è l'obiettivo più alto e la firma importante non è quella dello chef di fama, ma riporta alla sostenibilità, alla stagionalità di prodotti e filiere. Gli ingredienti saranno rispettati nelle loro consistenze, profumi e colori, perché l'obiettivo non sarà mettere in risalto tecniche sofisticate di trasformazione e manipolazione dei cibi, ma premiare ed esaltare quanto la Natura già ha inventato. Nel Ristorante Eligo il Chilometro zero non esiste - è stato ancora sottolineato -, perché si sceglie non di escludere gli ingredienti che la Natura e il clima offrono lontano dalle nostre zone, bensì di poterseli garantire solo dopo avere organizzato la filiera in modo quasi maniacale, controllando quindi le fasi di produzione, conservazione, trasporto e trasformazione finale. Il tutto con occhio attento al no spreco e alla salvaguardia vera dell'ambiente." Oltre al menu alla carta, c'è la proposta, solo a pranzo di un menu degustazione er due a 30 euro a persona. con 4 antipasti, un primo, un secondo, dolce e caffè. (ANSA).