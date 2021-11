Covid: 445 positivi in Piemonte, invariate terapie intensive

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Sono 445 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Piemonte, l'1,1% dei 38.890 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 279 (62,7%).

Nessun decesso è stato registrato dall'Unità di crisi regionale, che segnala un numero invariato di ricoveri in terapia intensiva (27) e un incremento di 8 pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 313 posti letto occupati. I nuovi guariti sono invece 238, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 7.280 e gli attualmente positivi 7.620.

Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha dunque registrato 397.162 positivi, i decessi rimangono 11.864, i guariti diventano 377.678. (ANSA).