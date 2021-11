Atp Finals: Di Maio, tassello fondamentale per ripartenza

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Le Atp Finals saranno una grande occasione per trainare l'Italia fuori dalla crisi economica generata dalla pandemia. Uno dei tasselli fondamentali della ripartenza". Lo afferma all'ANSA il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all'arrivo al Pala Alpitour di Torino per la finale delle Nitto Atp Finals. I numeri del torneo, aggiunge, "sono impressionanti sia dal punto di vista della visibilità per Torino e dell'Italia, sia dal punto di vista della ricaduta occupazionale e economica. Questo dimostra che dare all'Italia l'opportunità di accogliere questi eventi è un'importante occasione di crescita economica e occupazionale".

"Nelle Atp Finals ci abbiamo creduto tanto", aggiunge il ministro Di Maio, ricordando "quando, grazie all'amministrazione Appendino, abbiamo mosso le prime iniziative sia di proposta sia di finanziamento, con provvedimenti del Governi Conte. Adesso sono veramente contento che, nell'epoca della crescita al 6% dell'Italia, in cui il Governo Draghi sta dando un contributo fondamentale, Atp Finals diventa uno dei tasselli fondamentali per questa ripartenza. Finisce il primo anno - conclude il ministro degli Esteri - ma abbiamo davanti altri anni di importanti manifestazioni come questa". (ANSA).