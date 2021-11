Diritti: transgender in corteo, "stufi di violenza giudizi"

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Circa 200 persone hanno manifestato questa sera a Torino per i diritti transgender, con un'iniziativa che apre la settimana di "lotta transfemminista".

Il corteo, partito da piazza Carlo Alberto, era organizzato dal collettivo 'Non una di meno' con la partecipazione di altri collettivi femministi e trans vicini all'area antagonista. Ha percorso via Carlo Alberto, via Maria Vittoria, per poi proseguire per le vie del centro. "Ne abbiamo abbastanza della violenza del giudizio - hanno spiegato i manifestanti - le persone trans non sono malate, malata è la società". (ANSA).