Cirio, territorio è grande se lo è la banca che lo sostiene

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - "Un territorio non è grande se non ha anche una grande banca in grado di sostenerlo: il conferimento del Tartufo dell'Anno a Carlo Messina è un modo per ringraziare il banchiere per ciò che Intesa Sanpaolo ha fatto nei due anni della pandemia, e perché ci ricorda l'importanza di essere globali e locali insieme". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della cerimonia di consegna del Tartufo dell'Anno al ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

"Il tartufo - ha detto Cirio - è diventato per noi negli anni un veicolo promozionale enorme, oltre che un mezzo per costruire una consapevolezza sul fatto che bisogna aprirsi: Alba è una città europea, che non ha mai avuto paura di confrontarsi con gli altri. Crediamo nelle alleanze, la gente vuole che andiamo d'accordo e valorizziamo le cose che ci uniscono, dal piccolo Comune alla grande banca. Per farlo devi non avere paura, cosa che questa terra ha saputo fare". (ANSA).