Scuola: Torino, centinaia studenti delle superiori in corteo

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Qualche centinaio di studenti delle scuole superiori sfila oggi a Torino nell'ambito delle manifestazioni indette oggi per chiedere più attenzione al mondo dell'istruzione. Il corteo nel centro cittadino è aperto dallo striscione con la scritta: "Siamo il futuro ma senza un futuro".

'Last' e 'Studenti Indipendenti' le sigle che hanno indetto l'iniziativa. "Abbiamo condotto un'inchiesta per capire a livello cittadino e poi in tutto il Piemonte come è ripartita la scuola, quali sono le problematiche che ci rimangono, quale è la condizione degli studenti- spiega Alessandro Pinetto di Last - Abbiamo ritrovato le stesse scuole che abbiamo lasciato, con le stesse problematiche". Gli studenti chiedono il comodato d'uso gratuito dei devices, l'aumento delle corse e un biglietto unico regionale per i trasporti pubblici che permetta ai pendolari di raggiungere la scuola senza pagare 400 euro all'anno. Ma soprattutto "chiediamo .- spiega Pinetto - degli sportelli psicologici realmente accessibili all'interno scuole.

In questa pandemia ci siamo accorti come la scuola debba avere un ruolo anche aggregativo e garantire anche il benessere psicologico degli studenti. Ci sono tantissimi casi di studenti che provano disagio o che entrano in terapia". (ANSA).