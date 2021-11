Musica: il Regio porta Aida a Lingotto a 150 anni da prima

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - In occasione del 150/o anniversario della prima assoluta, che ebbe luogo nel 1871, il Teatro Regio di Torino mette in scena, in forma di concerto, il 26 e il 28 novembre all'Auditorium Lingotto (il teatro è chiuso per lavori fino a febbraio) 'Aida', di Giuseppe Verdi. Uno degli appuntamenti più attesi del cartellone del Regio Metropolitano con il maestro Pinchas Steinberg sul podio a dirigere l'Orchestra e il Coro dl Regio.

L'opera fa anche parte del programma ufficiale delle celebrazioni dedicate a Enrico Caruso, uno dei più grandi interpreti di Radamès, promosso dal Comitato nazionale istituito dal Ministro della Cultura nel 100/o anniversario della scomparsa del celebre tenore.

Il concerto del 26 novembre sarà dedicato proprio a Caruso, con una introduzione del maestro Sebastian F. Schwarz.

"Sarà un'occasione speciale - spiega il direttore artistico Schwarz - per apprezzare gli aspetti più intimistici del capolavoro verdiano grazie anche a protagonisti di grande rilievo internazionale come Angela Meade, nel ruolo di Aida, Stefano La Colla, in quello di Radamès, Anna Maria Chiuri, nella parte di Amneris, e Amartuvshin Enkhbat in quella di Amonasro". Il Coro del Teatro Regio, impegnato in importanti passi dell'opera, è istruito dal maestro Andrea Secchi. (ANSA).