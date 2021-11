Juve, Allegri pessimista su Dybala: "Il polpaccio è rischioso"

"Non è questione di prudenza: ieri non ha fatto niente, oggi proverà a fare un allenamento dopo una settimana". L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto sulle condizioni di Paulo Dybala. "La voglia è di essere a disposizione, poi vedremo - aggiunge il tecnico sull'argentino - perché il polpaccio, anche se non è stato rilevato niente a livello strumentale, può essere pericoloso". (ANSA).