Ferragni al museo Egizio, come in canzone degli Eugenio

TORINO, 19 NOV - Chiara Ferragni accoglie l'invito degli Eugenio in via di Gioia e adesso il museo Egizio di Torino è "famoso come gli Uffizi". Qualche settimana fa, dopo l'assegnazione a Torino degli Eurovision Song Contest 2022, la band torinese aveva realizzato, in modo più o meno scherzoso, una canzone con alcune citazioni tipiche piemontesi proponendola come inno della manifestazione canora. E in una strofa, memore di quanto fatto al museo fiorentino, gli Eugenio cantavano "Please Ferragni come to visit Musei Egizi cause we wanna be famous like Uffizi".

La nota influencer ha accettato l'invito e oggi ha visitato insieme al figlio Leone il museo torinese pubblicando video e foto sul suo profilo Instagram, con tanto di citazione della canzone e tag della band. E la reazione del gruppo non si è fatta attendere. In una story il cantante esprime la sua gioia.

"Non ci posso credere - dice - la Ferragni è venuta al Museo Egizio. Stavo guidando e mi son dovuto fermare perché mi avete mandato un sacco di messaggi. E' ufficiale, Torino, ce l'abbiamo fatta. E' incredibile". Fra i numerosi commenti spunta quello del Museo del Cinema: "Prossima volta, giro in Mole. Sei invitata a vedere il Museo del Cinema più bello di tutti".

