Chef stellati 'sposano' tartufo d'Alba ed altre eccellenze

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Il Tartufo bianco d'Alba abbinato agli altri migliori prodotti tipici del Piemonte, nell'interpretazione degli chef stellati. Prosegue la rassegna 'Eccellenze del Piemonte in vetrina', tra il Castello di Roddi e le sedi dei ristoranti. Il 22 novembre a Roddi appuntamento con Giorgio Bartolucci ristorante Atelier di Domodossola che abbina il tartufo bianco al formaggio Bettelmatt ossolano e le patate di Beura, il 25 novembre al Patio di Pollone, nel Biellese, con Sergio Vineis che lo utilizza insieme al cardo di Nizza ma anche con cavolfiore e lamponi. Il 29 novembre, di nuovo a Roddi, tocca a Christian Milone della Trattoria Agli Zappatori di Pinerolo, nel Torinese, che sceglie l'abbinata classica tartufo-carne cruda ma con un tocco di patata di montagna. Il 1° dicembre di nuovo Vineis al castello di Roddi.

Il progetto 'Eccellenze del Piemonte in vetrina', promosso dalla Regione Piemonte, è inserito nella programmazione della 91a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e realizzato da VisitPiemonte - Regional Marketing and Promotion, da Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, dalle Agenzie Turistiche Locali piemontesi e dalle Enoteche Regionali.

Al Castello di Roddi, nel cuore delle Langhe (CN), proseguono anche gli incontri di scuola di cucina, i laboratori sensoriali sul tartufo e gli incontri digitali sul vino. Previste anche degustazioni nelle Enoteche regionali del Piemonte per conoscere le etichette DOC e DOCG.

Programma sempre aggiornato su www.visitpiemonte.com Info e prenotazioni su: www.fieradeltartufo.org (ANSA).