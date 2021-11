Camera, 5 mostre di 5 talenti in 5 spazi indipendenti

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Scoprire nuovi talenti fotografi e aiutarli nella loro professione. Eleonora Agostini, Matteo de Mayda, Leonardo Magrelli, Giulia Parlato, Silvia Rosi sono i cinque artisti che Camera ha scelto per il progetto europeo Futures Photography del quale fa parte come unico membro italiano del board.

Hanno partecipato a workshop con fotografi riconosciuti a livello internazionale, sono stati coinvolti in numerosi incontri professionali al festival Futures Photography Festival di Amsterdam e ora, grazie alla collaborazione con cinque spazi indipendenti di Torino, potranno esporre le loro opere da fine novembre a metà marzo 2022. Le realtà coinvolte in tale processo di cooperazione e sinergia - Almanac Inn, Cripta747, Jest, Mucho Mas e Recontemporary - sono organizzazioni non-profit attive nella promozione di nuovi talenti e linguaggi del contemporaneo nel panorama artistico nazionale e internazionale. A ognuno di loro, Camera ha chiesto di ospitare una mostra personale, delegando alle singole realtà il rapporto con gli artisti, l'ideazione, lo sviluppo e la produzione dell'esposizione.

Negli ultimi quattro anni, grazie a Futures Photography - commenta il coordinatore del programma Giangavino Pazzola - Camera ha individuato e coinvolto oltre venti giovani artisti non solo in mostre, studio visit e workshop, ma li ha anche connessi con le quindici istituzioni e festival di fotografia europei con i quali il centro torinese ha fondato la piattaforma (ANSA).