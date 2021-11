Allegri punge Sarri: "Ogni squadra è allenabile"

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - "Dovete chiedere a lui, non l'ho detto io: per me tutte le squadre sono allenabili, devi capire il modo". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde a una domanda su Maurizio Sarri, che quando lasciò i bianconeri disse che quella squadra era inallenabile. "Non sono parole mie, rispetto a due anni fa sono cambiati tanti giocatori - aggiunge l'allenatore dei bianconeri - e comunque Sarri resta un grande tecnico, lo confermano i risultati che ha ottenuto".

