Tedesca Sprengnetter acquisisce maggioranza torinese Reopla

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - La società di valutazione immobiliare tedesca Sprengnetter ha acquisito la maggioranza di Reopla, specializzata nella raccolta, gestione ed elaborazione di Big Data nel settore Real Estate, con l'obiettivo di creare un nuovo punto di riferimento per il mercato dei modelli di valutazione immobiliare automatica (Avm - Automized Valuation Models). Con l'investimento, Sprengnetter continua il suo percorso di crescita internazionale e porta anche in Italia la più utilizzata soluzione di valutazione immobiliare in Germania, Austria ed Europa sudorientale.

"Sprengnetter è un partner forte che ci supporterà nel posizionamento e nell'espansione di Reopla per il futuro", spiega il fondatore e amministratore delegato di Reopla, Patrick Albertengo. "Soprattutto in ambito Avm, beneficiamo dell'esperienza e dell'eccellente know-how del nostro nuovo partner". Fondata nel 2015 nell'incubatore I3P da tre ragazzi torinesi, Patrick Albertengo, Gabriele Billitti, Consuelo Tarantini e Cii2, Reopla è diventata rapidamente uno dei principali attori del mercato immobiliare italiano. Tramite il servizio Agentpricing.com utilizzato da più 5.000 agenti immobiliari e i servizi corporate scelti dalle migliori aziende di asset management e credit servicing, l'azienda fornisce soluzioni all'avanguardia in ambito Big Data analysis. "Creeremo grandi strumenti e l'Avm più avanzato per l'Italia. Questa è anche la convinzione dei fondatori di Reopla, motivo per cui sono particolarmente lieto che restino a bordo", afferma l'amministratore delegato Jan Sprengnetter. (ANSA).