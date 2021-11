Musica: botanica suono, a Ogr foresta tecnologica ManGroove

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Dal prossimo 23 novembre fino al 14 febbraio 2022 l'ingresso Sala Fucine delle Ogr di Torino si presenterà al pubblico come "una foresta tecnologica, in cui Uomo-Man e Ritmo-Groove si uniscono per dar vita a una nuova botanica del suono" grazie alla nuova installazione site-specific 'ManGroove' di Davide Dileo, a cura di Francesca Canfora.

Un'installazione ambientale ipertecnologica creata ad hoc dal musicista e fondatore dei Subsonica, reattiva ai rumori di fondo e alla presenza del pubblico grazie ad una moltitudine di microfoni e pensata per diffondere un flusso sonoro ininterrotto, sempre differente, accompagnato da immagini video, che cambiano insieme al variare delle condizioni dell'ambiente circostante.

'ManGroove' appartiene al più ampio progetto de 'La botanica del suono', naturale esito del percorso creativo trasversale ed eclettico di Davide Dileo, in cui, spiega l'artista "la musica prende forma e corpo, superando i confini delle diverse discipline in un racconto olistico nel quale interagiscono uomo, tecnologia e natura in un unico sistema sinergico".

Nel percorso tracciato da 'La botanica del suono', 'ManGroove' ricostruisce una foresta ispirata alla natura, ma distopica per materiali e funzioni. "Ricettive e proattive - spiega Dileo - le apparecchiature tecnologiche si presentano come elementi organici, capaci di modificare l'ambiente e la sua percezione, attraverso un dialogo e uno scambio sonoro e costante nel tempo". L'inaugurazione, il 23, avviene con turni d'entrata (ANSA).