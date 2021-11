Bullismo e cyberbullismo, protocollo d'intesa in Questura

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - La Questura di Torino ha siglato oggi un protocollo di intesa in materia di bullismo e cyberbullismo con il Gruppo Abele e il CePsi, Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri, al fine di consentire l'emersione di quel sommerso di violenze consumate sovente in silenzio.

Per i minori autori di atti di cyberbullismo, destinatari della misura preventiva dell'Ammonimento del Questore, è prevista la possibilità di seguire gratuitamente un percorso volto alla gestione delle emozioni e al raggiungimento della consapevolezza del disvalore del gesto compiuto volto a prevenire il rischio di recidiva.

Il protocollo per la prima volta si rivolge anche ai minori vittime per i quali è previsto un servizio di accoglimento e sostegno psicologico. Lo stesso per gli autori di bullismo.

