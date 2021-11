Asti accoglie I Macchiaioli, 80 opere a Palazzo Mazzetti

(ANSA) - ASTI, 18 NOV - 'I Macchiaioli. L'avventura dell'arte moderna' porta a Palazzo Mazzetti, Asti, più di 80 opere per presentare al pubblico il movimento più importante dell'avanguardia italiana risorgimentale. La mostra apre al pubblico domani, venerdì 19 novembre, e si potrà visitare fino al primo maggio 2022.

Dopo le rassegne dedicate a Chagall e gli Impressionisti in Normandia, Asti rinnova dunque il suo ruolo di meta culturale.

"Il palinsesto delle iniziative culturali nell'anno della ripartenza - dice il sindaco Maurizio Rasero - conferma il ruolo della nostra città fra le mete in grado di offrire rassegne artistiche di alto livello e la conoscenza del suo patrimonio storico artistico".

La mostra è curata da Tiziano Panconi e realizzata dalla Fondazione Asti Musei in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Regione Piemonte e Comune di Asti.

L'organizzazione è di Arthemisia, con la collaborazione del Museoarchives Giovanni Boldini Macchiaioli di Pistoia.

L'esposizione ha il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed è sponsorizzata dal Gruppo Banca di Asti.

"Per la prima volta ospitiamo gli esponenti più significativi della pittura 'a macchie' - spiega Mario Sacco, presidente della Fondazione Asti Musei - Tele che ci conducono in paesaggi assolati e fanno rivivere atmosfere, sogni, luoghi ed emozioni che esprimono il legame tra l'uomo e la terra, che dava la vita e custodiva le radici delle generazioni". (ANSA).