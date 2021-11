Natale: artigiano Riale sforna panettone 'più alto d'Italia'

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Viene preparato a Riale, sulle vette della Val Formazza, a 1800 metri d'altitudine, il panettone 'più alto d'Italia'. E' opera di Matteo Sormani, chef artigiano che sperimenta, crea e panifica nella storica locanda che gestisce dal 2005, il Walser Schtuba, ultimo avamposto gourmet italiano prima del confine con la Svizzera.

È disponibile in tre varianti - classico, albicocca e mandorle, integrale con mele, uvetta e cannella - e può essere ordinato con il servizio delivery (info@locandawalser.it, telefono 339 3663 330).

Il panettone di chef Sormani è il risultato di un lungo lavoro di sperimentazione perfezionato negli anni. La novità per il Natale 2021 è la canditura dei frutti, che per la prima volta avverrà all'esterno, a contatto diretto con l'aria di montagna.

Anche la lievitazione rispetta le regole di alta quota: realizzata con lievito madre, prodotto attingendo direttamente all'acqua delle Alpi Lepontine, ha un processo più lungo rispetto a quella di pianura.

Sormani, tra l'altro, sta lavorando alla creazione di una filiera cortissima di piccoli produttori locali, dalle patate al formaggio, dalle carni alle uova fino ai vegetali e le erbe aromatiche, per dare vita a menù gourmet e creativi. (ANSA).