Intesa Edisu-Coldiretti, orto sospeso in residenza 'Olimpia'

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Edisu e Coldiretti hanno firmato, oggi, un protocollo d'intesa tra le due istituzioni che sancisce l'avvio di "una serie di azioni virtuose per promuovere la sostenibilità e favorire l'incontro tra mondo agricolo e università" Edisu, con il concreto supporto di Coldiretti, realizzerà un progetto pilota green, un orto sospeso, all'interno della residenza 'Olimpia' in Lungo Dora Siena a Torino. Il progetto 'Or.TO-limpia' prevede la realizzazione di vasconi sospesi per la coltivazione di ortaggi e piante officinali.

La superficie destinata a orto di circa 235 mq sarà sovrastata da una copertura telata removibile, che servirà come protezione delle piante da agenti atmosferici più violenti, come la grandine.

Grazie all'accordo tra Edisu e Coldiretti, inoltre, 'Olimpia' sarà sede di seminari, eventi e giornate a tema, oltre che di iniziative di presentazione di prodotti naturali, realizzati da scarti di lavorazione, nell'ottica dell'economia circolare.

"Potremo offrire ai nostri studenti e studentesse un nuovo concetto di vivere in residenza - commenta il presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti - e con il progetto di orto sospeso emergerà un nuovo senso condiviso di comunità studentesca".

"Innovazione, cultura del cibo e sinergia sono alla base del protocollo firmato con Edisu - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - in un'ottica di collaborazione proficua ed un'attenzione all'ambiente ed al territorio nella convinzione che proprio dai giovani possano partire importanti progetti di valorizzazione delle produzioni locali". (ANSA).