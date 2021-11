GiovediScienza, la 36/edizione sposa digitale e naturale

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Si apre domani al Teatro Colosseo di Torino, storica sede del festival, la 36/edizione di GiovedìScienza, con un incontro dal titolo 'Digitale? Naturale!' che è anche il tema dell'intero programma, fino al 17 marzo 2022. Un'edizione ibrida in presenza e online. "Non abbiamo abbandonato il digitale - spiega Nadia Pastrone, presidente dell'associazione CentroScienza onlus- perché con l'online siamo diventati da festival torinese a festival nazionale della scienza, instaurando contatti con ricercatori, studenti e cittadini di tutto il paese",. La kermesse è sostenuta tanti enti pubblici e privati e in continua crescita.

"Il Paese e la società hanno sempre più bisogno di fraternizzare con la scienza come ci ha insegnato la pandemia, con i suoi nuovi bisogni e le metodiche che sono scaturite, e perché ce lo chiedono la digitalizzazione della nostra vita e del nostro rapporto con tutto, con il cibo, lo studio, il clima, la socializzazione, la fruizione dell'arte e del divertimento, il lavoro in tutte le declinazioni e pure l'amore", dice Antonello Provenzale, presidente del Comitato Scientifico, ricercatore del Cnr e docente di Dinamica del Clima, Ecosistemi e Sistemi complessi.

Il programma, composto di 12 appuntamenti gratuiti, e organizzato in modalità diverse (in presenza al Colosseo, in diretta streaming dalla base Taxi1729 e da 3 centri di ricerca tra cui lstituto di Candiolo Irccs) con la possibilità anche del formato faq che prepararsi prima delle domande da rivolgere ai relatori, tocca tutti i temi del vivere sociale, dal cibo 'naturale', alla nuova sanità digitale, dall'invecchiamento 'negato', ai bit con il professore emerito del Politecnico di Torino Marco Mezzalana. (ANSA).