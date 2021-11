Fauna selvatica, tavolo permanente analizza rischi sanitari

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Coldiretti e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta uniscono gli sforzi per analizzare i rischi sanitari prodotti dal proliferare della fauna selvatica in Piemonte.

Aspetti che verranno affrontati da un tavolo tecnico permanente.

"Una così elevata presenza di cinghiali sui territori è un pericolo anche per il rischio di introduzione del virus della Peste suina africana oltre che per l'intero ecosistema naturale - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Nei prossimi giorni incontreremo nuovamente l'Istituto Zooprofilattico, data la grande disponibilità dimostrata, nella convinzione che non ci sia più tempo da perdere e che sia necessario affrontare la problematica con la collaborazione di tutte le Istituzioni e con gli organi preposti ai controlli, senza dimenticare la necessità di implementare questi ultimi anche sulla carne macellata".

