Clienti e impiegati poste in ostaggio per rapina, arrestati

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Armati di pistola, avevano preso in ostaggio impiegati e clienti di un ufficio postale di Moncalieri (Torino) per poi fuggire con un bottino di 3mila euro. Della rapina sono ora accusati un 53enne e un 61enne, già in carcere per una rapina nell'ufficio postale di via Bligny, a Torino.

Nei loro confronti è stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare. La polizia li ritiene responsabili anche della rapina di un Rolex da oltre 30mila euro a un commercialista torinese, nello studio del professionista all'inizio di luglio, e della rapina di una agenzia immobiliare di via Sant'Agostino, a Torino, dove alla fine di luglio si erano impossessati di tremila euro.

Il più anziano dei due banditi è anche accusato di aver rapinato un supermercato in via Borgosesia, insieme a un altro pregiudicato già arrestato per questa rapina. (ANSA).