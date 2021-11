Settimo, con 'Pala200' nasce lo spazio per i grandi eventi

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Taglio del nastro, oggi pomeriggio, per il nuovo palazzetto dello sport di Settimo Torinese. E' stato intitolato 'Pala200' per celebrare la duecentesima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi vinta dal judoka settimese Fabio Basile a Rio de Janeiro, nel 2016. Costato 6,2 milioni di euro (di cui 5,7 stanziati dal Cipe proprio dopo l'impresa di Basile), realizzato su una superficie di 4.700 metri quadri, ospita anche tre palestre, bar ristorante, centro medico, spa con centro benessere e sala conferenze. "Ora abbiamo uno spazio per i grandi eventi - dice la sindaca Elena Piastra - non solo sportivi. Un impianto che, anche nel nome, celebra tutti gli sportivi, senza differenze di disciplina, genere o abilità. Simbolo di una città che riesce sempre a rialzarsi per raggiungere il risultato". Al taglio del nastro presenti il governatore regionale Alberto Cirio e il presidente del Coni, Giovanni Malagò che si è complimentato con il Comune di Settimo: "Ho visto tanti impianti: questo è essenziale, elegante e polifunzionale. Il Coni è orgoglioso di una casa di questo tipo dove tante associazioni troveranno posto". (ANSA).