Scoppio palazzina Torino, c'è un secondo indagato

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - C'è un secondo indagato nell'inchiesta sull' esplosione avvenuta il 24 agosto in una palazzina in strada Bramafame, alla periferia di Torino costata il ferimento di 3 persone e la morte di un bambino di 4 anni, Aron. Si tratta di un sessantenne che in precedenza avrebbe effettuato dei lavori all'impianto del gas nell'alloggio di pertinenza di un condomino, R.P., 22 anni, uno dei feriti.

L'uomo, ascoltato dagli inquirenti in presenza di un avvocato, ha negato di essere intervenuto.

Lo scoppio è avvenuto nell'appartamento abitato da Bukurosh Snalla, che è uno dei indagati. (ANSA).