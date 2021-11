Pininfarina: in Usa certificazione Great Place to Work 2021

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Pininfarina of America, lo studio statunitense dell'iconica azienda di design italiano Pininfarina, ha ricevuto la prestigiosa certificazione Great Place to Work. Sulla base dei risultati di un sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti, che ha portato il 95% dell'attuale team a riferire che Pininfarina of America è un ottimo ambiente in cui lavorare - rispetto al 59% registrato mediamente dalle aziende con sede negli Stati Uniti - il riconoscimento conferma la missione dell'Azienda di coltivare una cultura che celebri la passione, la fiducia e il senso di appartenenza. Inoltre, la prestigiosa Certificazione testimonia il continuo impegno di Pininfarina of America nel promuovere un ambiente che stimoli il benessere e la creatività attraverso un forte orientamento alle persone.

"Le donne e gli uomini che lavorano in Pininfarina sono la nostra risorsa più importante", afferma Silvio Pietro Angori, ad del Gruppo. "Questo fondamento della nostra organizzazione ha contribuito a consolidare la nostra leadership nel design in tutto il mondo per 91 anni e il meritato riconoscimento al nostro team americano sottolinea le basi che abbiamo gettato sia nella sede centrale in Italia che nei nostri uffici internazionali. Lo studio di Miami è cresciuto in tante direzioni da quando è stato fondato nel 2014, e siamo ugualmente orgogliosi e ispirati nel vedere come la nostra cultura abbia contribuito al successo dello studio nel tempo". (ANSA).