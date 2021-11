Musica:chitarrista Gilardino cittadino onorario di Asigliano

(ANSA) - VERCELLI, 16 NOV - Era presente un ospite d'eccezione, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Asigliano (Vercelli) al chitarrista e compositore vercellese Angelo Gilardino, originario del paese celebre per la sua Corsa dei Buoi e conosciuto a livello internazionale. La cerimonia si è svolta oggi pomeriggio nel municipio asiglianese alla presenza di sindaci, compreso il primo cittadino di Vercelli Andrea Corsaro, e del regista Marco Tullio Giordana, amico del compositore. "La nostra comunità ti è entrata nel cuore e ti ha ispirato tutta la vita - ha detto la sindaca Carolina Ferraris conferendo l'onorificenza a Gilardino -; Asigliano non si è scordata di te, siamo fieri di averti come asiglianese.

Bentornato". Cirio ha sottolineato l'importanza di non dimenticare mai le terre di origine, ricordando che anche lui proviene da un piccolo centro rurale del Cuneese. "Sono luoghi in cui si può sempre ritornare - ha aggiunto -: questo lo capisce solo chi è vissuto in un paese". La parola è passata al compositore, celebrato nel giorno del suo 80esimo compleanno.

"Per i primi nove anni di vita non ho fatto altro che nutrirmi di Asigliano. Sono stato artista in quanto asiglianese". (ANSA).