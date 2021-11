Musica: Filarmonica,con dubbi Covid stagione in due versioni

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - "Pur di essere certi di poter offrire al pubblico i nostri concerti, a cui teniamo così tanto in questa che è l'edizione del trentennale, abbiamo pensato ad una doppia programmazione, A e B, a seconda delle regole di distanziamento che potrebbero susseguirsi nel prossimi mesi".

Così i direttori artistico e musicale della Oft (Orchestra Filarmonica di Torino), Michele Mo e Giampaolo Pretto hanno spiegato il programma della stagione 2022 intitolata 'Prospettive', per sottolineare la voglia di futuro. Ogni concerto è contrassegnato da una figura geometrica con un occhio rivolto alla filosofia dei solidi di Platone.

In tutto 6 concerti, dal 16 gennaio al 7 giugno, al Conservatorio Giuseppe Verdi, ma anche al Teatro Vittoria per le prove generali aperte, e allo Spazio 4 per le prove di lavoro, sempre più gradite al pubblico, soprattutto agli appassionati e agli studenti di musica "che arrivano al concerto anche con gli spartiti per poter seguire la nascita del concerto", spiega Mo.

Caratteristica della programmazione della Filarmonica torinese è infatti quella di percorrere due strade: l'offerta di concerti di qualità, con solisti di fama e l'organigramma al completo o in forma di ensemble, e la formazione del pubblico.

Vocazione questa messa in atto anche in questa speciale stagione articolata tra l'impiego dell'intera orchestra (se la capienza è al 100%) o solo di ensemble minori.

Aprirà la stagione, il 16 gennaio il concerto 'Cubo' con le tre Pastorali di Stravinskij, Honnegger e Beethoven. Segue, il 13 febbraio il concerto 'Tetraedro' con musiche di Bartok, Saint-Saens, Suk e Skalkottas. (ANSA).