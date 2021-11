Covid: nelle scuole 45 focolai e 234 classi in quarantena

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Cresce, "ma in misura molto contenuta rispetto alla totalità delle classi", il numero dei focolai e delle quarantene nelle scuole del Piemonte. E' quanto risulta dal monitoraggio, nell'ambito 'Scuola Sicura' per la settimana 8-14 novembre condotto dalla Regione. Le classi in quarantena passano da 200 a 234, i focolai da 28 a 45.

L'aumento è più marcato alle elementari e alle medie, dove l'incidenza passa rispettivamente da 85,6 casi ogni 100 mila a 130,6 e da 78,1 a 123,6. Delle classi in quarantena, 84 sono alle elementari, 60 alle medie, e 56 alle superiori. I focolai sono 20 alle elementari, 11 alle medie e 12 alle superiori. Il maggiore numero di focolai, 19, si trova nell'area metropolitana di Torino, seguita dalla provincia di Cuneo con 10.

I dati sul fronte delle vaccinazioni segnalano 121 mila aderenti alla campagna vaccinale fra il personale scolastico, docente e non docente, su un target potenziale di 128 mila, e 230 mila aderenti fra gli studenti della fascia 12-19 anni su una platea complessiva di 316 mila. Per quanto riguarda lo screening gratuito e su base volontaria con i test salivari, a oggi le scuole elementari aderenti sono 316 elementari e 154 medie, gli studenti rispettivamente 17.141 e 3.432. (ANSA).