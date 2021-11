Covid: in Piemonte 523 casi, -4 ricoverati in intensiva

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Cresce la curva dei nuovi casi positivi in Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione ne riporta oggi 523, pari allo 0,9% dei 55.835 tamponi diagnostici processati (47.963 antigenici). La quota di positivi asintomatici è del 58,1%.

I decessi sono 4, nessuno relativo a oggi; -4 i ricoverati in terapia intensiva, in totale ora 20; negli altri reparti 8 pazienti in più, dato complessivo a 287. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.980, i nuovi guariti 321.

Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono stati 394.408 casi positivi, 376.265 guariti e 11.856 vittime. (ANSA).