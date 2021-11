Carabinieri: Calendario 2022 dell'Arma con molta Torino

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - "C'è molta Torino nel calendario dei Carabinieri 2022, a cominciare dalla citazione, nel mese di ottobre, del Maresciallo Bergia, che per tanti anni lottò contro il brigantaggio in Abruzzo, e per questo, quest'anno abbiamo deciso di presentarlo qui nella Caserma a lui intitolata, e non in via Valfré, al Comando provinciale, come d'abitudine". Così oggi il comandante della Legione Piemonte e Valle 'Aosta, generale Aldo Jacobelli, alla presentazione torinese del calendario dei Carabinieri 2022, pensato per raccontare, con aneddoti storici, l'evoluzione del Regolamento Generale dell'Arma che l'anno prossimo compie 200 anni.

Il comandante provinciale, generale Claudio Lunardo, ha poi sottolineato come l'episodio citato nel mese di ottobre, protagonista il maresciallo Bergia, sia attualissimo. "Si cita infatti - dice il comandante - l'articolo 258 del Regolamento del Corpo dei carabinieri, per altro scritto proprio qui a Torino, in questa caserma, che norma la possibilità del carabiniere di operare non in uniforme, ma travestito. Una regola valida ancora oggi: infatti per lasciare l'uniforme e vestire abiti civili, come fece Bergia per catturare un gruppo di briganti, dobbiamo ancora oggi chiedere l'autorizzazione".

Il generale Lunardo, al comando a Torino da settembre, ha poi ricordato come "il calendario, quest'anno impreziosito dai racconti del giallista Carlo Lucarelli e dalla tavole del Maestro Sandro Chia sia diventato negli anni un oggetto sempre più amato e apprezzato dagli italiani, giunto a una tiratura di 1 milione e 200.000 copie, di cui 16.000 in nove altre lingue.

