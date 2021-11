Vino: tre consorzi piemontesi promuovono il Cortese

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Tre Consorzi piemontesi uniscono le forze per promuovere un vitigno autoctono: il Cortese. Si tratta del Consorzio di Tutela del Gavi docg nato nel 1993, con 65 cantine a produrre cortese; il Consorzio di Tutela vini Colli Tortonesi, che rappresenta il 98 % della produzione di uva totale del comprensorio e vanta 24 cantine nella produzione del Cortese e il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, fondato nel 1946, conta oggi 390 aziende associate 222 delle quali in campo nella produzione del Cortese.

Il territorio del Cortese si estende dalla provincia di Alessandria, sul sistema collinare che unisce Ovada e Acqui Terme a Nizza Monferrato, fino alla provincia di Asti sulla sponda destra del fiume Tanaro. Oltre 3 mila ettari coltivati, 4 regioni che si congiungono - Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria - e 3 province coinvolte - Alessandria, Asti e Cuneo - per un vitigno fortemente legato alle sue origini, che fa dei terreni ricchi di sedimenti argillosi il terreno di vocazione.