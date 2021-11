Torino Fashion Week con Maki Mandela e stilisti di Hollywood

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - La Torino Fashion Week, inserita tra i principali appuntamenti a livello mondiale, riporta dal 15 al 21 novembre la moda in città. In formato digitale ha come cornice la Camera da letto della Madama, dello storico Palazzo Madama in piazza Castello. La settimana della moda torinese nel 2020, prima versione digital, ha registrato 2.325.000 visualizzazioni e, dal debutto nel 2016, è la prima fashion week a dedicare spazio agli stilisti emergenti. Si è svolto in presenza, dopo l'evento di sabato 13 novembre al Circolo dei Lettori, l'appuntamento al Villaggio delle Atp Finals di piazza San Carlo, con la sfilata di modelle che indossano i capi di sette stilisti di Cna Moda, Adelyur Fashion, Anyta Style, Cristina Doneddu, Soho, Verman Style, Dang To Nga e, special guest, Hussain Harba, stilista torinese di origini irachene. La giornata di oggi e quella di domani sono dedicate ai designer americani presentati dal Collettivo Al Nisa Designs fondato da Carmen Abdullh Muhammad, una delle più influenti donne afroamericane di Los Angeles insieme con la cantante Janet Jackson. Protagonista della moda islamica in tutto il mondo, Carmen Muhammad è considerata una delle designer più autorevoli del Modest fashion. Gli stilisti del Collettivo Al Nisa Designs hanno collaborato con celebrità di Hollywood, artisti del mondo della musica, atleti e professionisti del cinema e della televisione. Il momento clou della serata del 15 novembre è quello dedicato a Maki Mandela, figlia dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela e ceo di House of Mandela, la società che ha fondato in ricordo di suo padre. Maki porta in passerella la collezione streetwear The Struggle Series i cui disegni originali sono stati realizzati dal Premio Nobel. (ANSA).