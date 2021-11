Raid vandalico e furti in riserva naturale alessandrina

(ANSA) - PECETTO DI VALENZA (ALESSANDRIA), 15 NOV - La microriserva naturale al Bric Montariolo - creata con il finanziamento del Progetto Life Orchids, per la conservazione delle orchidee spontanee - è stata danneggiata da un raid vandalico, constatato dai guardiaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese che hanno rilevato anche furti. Divelto il grande pannello divulgativo; distrutti i pali che lo sorreggevano, abbandonati tra i cespugli. Sono stati rubati il generatore che alimentava ad energia solare la recinzione elettrica a protezione dalla fauna selvatica, il filo elettrico e le fototrappole che sorvegliavano la zona. "Proprio in questi giorni in cui i grandi della Terra si sono riuniti per parlare del futuro del pianeta - commentano dall'Ente - vedere così poco rispetto verso il nostro impegno e gli investimenti pubblici per preservare l'ambiente naturale fa tornare alla mente la frase attribuita ad Albert Einstein: 'Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi'". (ANSA).