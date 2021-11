Musica: Regio Torino fa tappa al Teatro Colosseo

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Fa tappa al Teatro Colosseo, appena riaperto dopo la chiusura forzata causa Covid, il prossimo 20 novembre, la stagione Regio Metropolitano promossa dal Regio in questi mesi in diversi teatri cittadini in attesa della riapertura ufficiale del prossimo febbraio. Il maestro Diego Fasolis torna a dirigere l'Orchestra del Regio dopo il successo del 2019 con il gioiello di Ferdinando Paer 'Agnese' con un programma di grande appeal: il Concerto brandeburghese n. 1 di Bach, il Concerto grosso n. 4 di Arcangelo Corelli, la Sinfonia n. 25 di Mozart e Music for the Royal Fireworks di Georg Friedrich Händel.

"Nel progettare la stagione del Regio Metropolitano abbiamo tratto anche ispirazione dai luoghi che di volta in volta ci avrebbero ospitati", spiega il direttore artistico Sebastian Schwarz che aggiunge: "per il Colosseo mi sono fatto guidare dalla splendida mostra Street Art in Blu 3, che si è appena conclusa. La più contemporanea, trasversale e contaminata delle arti mi ha fatto subito pensare a Händel, Bach, Corelli, Mozart, a quanto la loro musica fosse pop e lo sia, in un certo senso, ancora oggi".

Direttore dell'ensemble I Barocchisti, Diego Fasolis si è distinto per l'attenzione alle interpretazioni storiche e ai titoli di repertorio barocco e classico meno eseguiti. Le sue letture scrupolose ma mai dogmatiche gli sono valse prestigiosissime collaborazioni e decine di incisioni discografiche, (ANSA).