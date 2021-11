Incendio su un bus nel Novarese, salvi i due conducenti

(ANSA) - NOVARA, 15 NOV - Fiamme a bordo di un autobus della linea locale a Cameri, in provincia di Novara. E' accaduto sulla Sp 11, dove i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre.

Salvi i due conducenti, a bordo non erano presenti passeggeri.

L'incendio è stato rapidamente circoscritto a una parte del veicolo e poi domato. L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell'area. (ANSA).