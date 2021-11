Fusione Ersel Sim e Banca Albertini, nasce banca Ersel

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Nasce il gruppo bancario Ersel che si propone come punto di riferimento del Wealth Management in Italia. Si è concluso il processo di integrazione societaria e operativa tra Ersel Sim, specialista nella gestione di grandi patrimoni e Banca Albertini, banca privata del Gruppo Ersel da sempre focalizzata sul private banking. Con la fusione, che sarà effettiva dall'1 gennaio 2022, il Gruppo diventa il più importante operatore indipendente del nostro Paese, completamente privato ed esclusivamente concentrato sulle attività inerenti al patrimonio, dal private banking all'asset management, ai servizi fiduciari e di consulenza specialistica per gruppi familiari e imprenditoriali.

L'apertura della nuova sede di Ersel in via Caradosso a Milano - sottolinea una nota - segnerà una tappa importante nell'ambizioso piano di sviluppo, in accordo con un modello che prevede inserimenti mirati di talenti professionali e nuovi selezionati private banker che possano giovarsi della qualità e dell'ampia articolazione dei servizi offerti dal Gruppo. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel lungo percorso di crescita di Ersel, iniziato nel 1936, che oggi consolida in un'unica realtà due storie familiari e aziendali di successo. Il Gruppo continuerà nel progressivo rafforzamento di alcuni elementi distintivi del modello di boutique specializzata, quali l'offerta di soluzioni di private equity, mercato immobiliare e infrastrutture, che, nel panorama degli investimenti, offrono oggi i più promettenti segnali di crescita. (ANSA).