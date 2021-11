Circo: Paolo Stratta riconfermato presidente Acci

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - L' Associazione Circo Contemporaneo Italia Acci ha riconfermato Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo, alla sua Presidenza per i prossimi tre anni, riconoscendone "l'impulso dato all'Associazione in un triennio così complesso". Rinnovata la fiducia anche alla coordinatrice Luisa Cuttini (Circuito Claps), che assume il ruolo di vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo, composto da altri 5 membri, è ora composto da Leonardo Adorni (Teatro Necessario); Sabrina Barbieri (Associazione Sarabanda); Luisa Cuttini (Circuito Claps); Ferdinando D'Andria (Nando&Maila); Fabrizio Gavosto (Associazione Ideagorà).

Aderente ad Agis-Federvivo, Acci rappresenta la distribuzione, la promozione, la produzione, la formazione e le residenze artistiche dell'arte e della cultura del circo contemporaneo, in tutte le sue espressioni artistiche e il suo obiettivo è "esprimere e raffigurare in tutte le sedi, locali, nazionali ed internazionali gli interessi e le istanze del settore, promuovendo e concorrendo alla realizzazione di iniziative per dare visibilità e sostegno agli ambiti di riferimento del circo contemporaneo". (ANSA).