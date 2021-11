Cinema: Seeyousound, a Torino 7 giorni di nuovo in sala

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - L'ottava edizione di Seeyousound International Music Film Festival torna a Torino dal 18 al 24 febbraio 2022, sette giorni di nuovo in sala nel nome dell'incrocio tra il cinema e la musica declinato in tutte le sue forme. Ad inaugurarlo, al Cinema Massimo, l'anteprima italiana di 'Shoplifters of the World', film ispirato a fatti realmente accaduti diretta da Stephen Kijak, che racconta di come un gruppo di giovani di Denver ha affrontato lo scioglimento dei The Smiths nel 1987. Il film ha ricevuto l'approvazione di Morrissey ed è l'unico la cui colonna sonora è composta da brani originali della band di Manchester.

Ad anticiparlo, la giovane compositrice di musica elettronica Ginevra Nervi sonorizzerà 'Stuf', corto del 1966 realizzato da Titus Meszaros nello studio 'Alexandru Sahia' di Bucarest dedicato alla produzione di propaganda di Ceausescu, e strumento sottile per denunciare la dittatura dal di dentro.

Nervi, autrice di colonne sonore per film e serie tv, nel 2020 si è guadagnata la nomination ai David di Donatello con 'Miles Away' composta con Aldo De Scalzi e Pivio per Non Odiare di Mauro Mancini.

Il 19 febbraio, il regista Stephen Kijak sarà protagonista di una giornata di proiezioni-omaggio con altri 2 titoli dalla sua prolifica filmografia, costruita in vent'anni di attività e soprattutto dedicata alla musica e ai musicisti. (ANSA).