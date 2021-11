Auto investe cervo, ferito l'automobilista

(ANSA) - VERBANIA, 15 NOV - Un automobilista è rimasto ferito nello scontro della sua auto con un grande cervo. E' accaduto questa mattina sulla '337' in Valle Vigezzo, una laterale dell'Ossola. L'uomo, un frontaliero che si stava recando al lavoro, si è trovato all'improvviso il grosso animale in mezzo alla carreggiata e non ha potuto fare nulla per evitarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale e i sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale l'automobilista, ferito dallo scoppio degli airbag e dei vetri dell'auto. (ANSA).