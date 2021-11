Atp Finals: impresa Rublev, battuto Tsitsipas 2-0

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Andrej Rublev firma l'impresa, la sfida contro Stefanos Tsiptsipas finisce 2-0. Grande prova del tennista che russo, che supera per 6-4, 6-4 il greco in un'ora e 32 minuti di gioco. Il programma di domani si aprirà con il doppio tra Mektic-Pavic contro Granollers-Zeballos fissato alle ore 11.30, mentre alle 14 si sfideranno Medvedev e Zverev. Nel pomeriggio, invece, l'altro doppio tra Dodig-Polasek e Krawietz-Tecau, in serata Hurkacz dovrebbe affrontare Berrettini, ma restano dubbi sul recupero dell'italiano che in caso di forfait verrebbe sostituito da Sinner . (ANSA).