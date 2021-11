Atp finals: cena a 10 mani apre settimana Lavazza Experience

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - Una cena con un "menu a dieci mani", preparato da chef stellati ha aperto 'Lavazza Experience", organizzata alla 'Nuvola" dall'agenzia di eventi e comunicazione To Be e da Lavazza, una rassegna di enogastronomia e spettacolo tra le iniziative collaterali delle Nitto Atp finals di tennis.

"Il palinsesto che abbiamo studiato per la settimana - spiega Edoardo Gatti, owner di To Be - è un'occasione unica per valorizzare Torino e fare sistema. Il settore degli eventi è stato uno tra i più colpiti dallo stato di emergenza, quindi poter organizzare 8 appuntamenti, usando le precauzioni necessarie a garantire la massima sicurezza, è un segnale di speranza per tutti coloro che lavorano nel settore. Tra chef, ristoratori, produttori, fotografi, videomaker, tecnici audio e luci, camerieri, sommelier, hostess e steward, i professionisti coinvolti saranno più di 200".

Alla Centrale della Nuvola Lavazza, dove è allestito un maxi-schermo che trasmette tutte le partite delle NItto Atp finals, si sviluppa un programma di eventi diurni e serali. Si parte con la 'Colazione dei Campioni', ogni giorno diversa (si alternano Piemonte, Veneto, Campania, Puglia e Sicilia) che sabato 20 novembre e domenica 21 diventa "d'autore" con Massimiliano Prete e Giampiero Vivalda.

Al pomeriggio è il momento della 'Merenda sinoira', alla sera il clou degli appuntamenti dedicati a gastronomia, mixology, enologia e spettacolo. Lunedì 15 novembre andrà in scena Mix Contest, una competizione tra i più importanti protagonisti della mixology nazionale, giudicati dal pubblico e da una giuria di professionisti del settore. Il 16 novembre 'Fuud', dedicata ai cibi di strada, mercoledì 17 'Cipollini & Friends', con una cena placée con piatti, vini e cocktail a ritmo di musica.

Giovedì 18 è la volta di 'Degustando', format che coinvolge 10 chef che per una sera si ritrovano a cucinare live e a servire al pubblico i loro piatti in formato tapas; venerdì 19 'Nebbiolo è Barolo', serata di degustazione con abbinamenti gastronomici, sabato 20 cena di gala accompagnata da spettacoli musicali e artistici; domenica 21 finale con 'Art night', una cena con spettacoli musicali e artistici, organizzata da Movement Culture. (ANSA).