++ 'Basta Dittatura', perquisizioni No Vax in varie città ++

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - La Polizia di Stato sta eseguendo in queste ore 17 decreti di perquisizione, in diverse città d'Italia, nei confronti degli attivisti NO Vax/NO GreenPass più radicali affiliati al noto canale Telegram 'Basta Dittatura'.

Istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire le leggi i reati contestati. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, sono svolte dalla polizia postale e dalle Digos territoriali, sotto il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. (ANSA).