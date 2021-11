Vaccino: Piemonte, oggi oltre 8.500 dosi

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Sono 8.502 in Piemonte le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Il dato è aggiornato alle ore 18). A 2.065 è stata somministrata la seconda dose, a 5.594 la terza dose.

Tra i vaccinati i 12-15enni sono 324.

Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 6.724.332 dosi, di cui 3.009.948 come seconde e 365.323 come terze, corrispondenti al 93,7% delle 7.172.750 finora disponibili in Piemonte. (ANSA).